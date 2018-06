Gonzaloha così commentato la sua conclusione terminata alle stelle nel secondo tempo della sfida tra Argentina e Nigeria, quando le due squadre erano sull’1-1: "Il cross era forte, volevo spaccare la porta calciando basso, invece il pallone si è alzato. L'importante è che Rojo abbia segnato poco dopo - le dichiarazioni del Pipita riprese da Fox Sports -. Il gol di Marcos ci ha dato grinta, allegria: doti che torneranno utili di qui in avanti - ha proseguito il Pipita -. Addosso abbiamo una grande felicità, abbiamo meritato di accedere agli ottavi. Sono orgoglioso della partita giocata dall'Argentina. Non ho mai affrontato la Francia, sono dei rivali durissimi e fortissimi. Giocando come fatto contro la Nigeria, però, potremo superare il turno".