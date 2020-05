Intervistato da Libero di TyC in Argentina,, centravanti della Juventus, risponde in merito al suo futuro ale non solo: "Ilmi hanno fatto crescere, mettere in mostra, darmi l'opportunità di essere acquistato dal Real Madrid. Chi ha giocato nel River e vede com'è la squadra adesso, pensa: che bello! Tornare? Non so cosa succederà, posso dire che".- Higuain ha risposto anche sul possibile trasferimento del connazionale Lautaro Martinez al Barça dall'Inter: "Per Lautaro è difficile decidere alla sua età. Avevo 18 anni quando è venuto a cercarmi il Real Madrid e non ho certamente rifiutato dicendo: 'No, aspetto di crescere poi vediamo'. Non sai mai cosa può succedere dopo, quindi io ho accettato. Per Lautaro è una situazione molto delicata. Ovviamente non voglio dare giudizi per evitare polemiche, ma quando ti cerca il Barça con Messi... e... io non vorrei essere al suo posto, perché".- "Lautaro sta facendo una carriera a ritmi importanti. E' in una grandissima squadra come l'Inter pur essendo molto giovane, questo è un merito. Ha fatto tanti gol, ha giocato la Copa America e può essere il numero 9 del futuro dell'Argentina. Dipenderà da lui. Gli arriveranno anche critiche, quando sei giovane va tutto bene ma dopo c'è da saper essere forti".- Higuain poi commenta la fortuna di aver giocato e giocare con Cristiano Ronaldo e Messi: "Sono i migliori del mondo, quindi tendo ad adattarmi al loro stile di gioco e tutto diventa più facile. Sai bene che con gente come loro due ti capiteranno due o tre palle gol importanti e devi essere lucido. Un altro giocatore molto forte è Pedro del Chelsea, ci ho giocato poco ma è molto bravo".