Intervistato da TNT Sports, l'attaccante della Juventus e dell'Argentina Gonzalo Higuain ha parlato così dal ritiro dell'Albiceleste: "Non ho mai avuto dubbi riguardo al Mondiale, ho sempre voluto essere qui. Da ragazzo non mi sarei mai immaginato che avrei giocato tre Mondiali. Disputare una Coppa del Mondo è il top per un calciatore. Critiche? La gente spera che ti vada male per festeggiare, ma io sono contento e orgoglioso della carriera che ho fatto e che faccio".