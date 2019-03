Gonzalo Higuain, attaccante del Chelsea, parla a Sky Sport dopo la vittoria sul campo del Fulham, in cui è andato in gol: "Sono tornato? Queste cose un po' mi fanno ridere. Quando segno sono tornato, quando non segno non ci sono. Sono felice della partita e del gol. Era importante prendere i tre punti per la corsa Champions. Ora manca lo sprint finale. L'inizio di campionato è stato difficile, adesso ma quello che è passato è passato".



SUL MILAN - "Non sono sorpreso dal Milan, ho lasciato amici ed un grande mister, ho stima per loro. Cosa non è andato? Sono cose che succedono nel calcio, per sfortuna non è andata bene ed ho preso una decisione che per me era il meglio".



SU NAPOLI-JUVE - "Tifo per il bello del calcio, sarà una grande gara, che vinca il migliore. C'è nostalgia dell'Italia, lì ho passato sei anni bellissimi ma ora mi godo questa grande città"