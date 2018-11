Secondo La Gazzetta dello Sport, non è un caso che Gonzalo Higuain non abbia speso neanche una parola contro la Juventus. E questo è il retroscena sull'attaccante del Milan: "Non cova rancore nei confronti della Juve, che in fondo potrebbe anche riprenderselo a fine stagione e dove potrebbe tornare, e ha apprezzato i gesti di affetto dei bianconeri. Ha riflettuto sull’espulsione, inevitabile, ma non è stato quel cartellino rosso a fargli male". Quel prestito con diritto di riscatto da oltre 50 milioni. oggi diventa infatti un punto interrogativo.