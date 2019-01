Il rossonero gli è proprio indigesto. Scappato via da Milano e dal Milan, nel suo debutto in Premier League con il Chelsea, Gonzalo Higuain si è ritrovato ad affrontare il Bournemouth. The Cherries, le Ciliegie in italiano, club che fino al 1971 era biancorosso, diventato rossonero grazie a John Bond. Leggenda del West Ham, a inizio anni 70 siede sulla panchina del Bournemouth, in quarta serie, raggiunge una promozione e una salvezza ma, soprattutto, fa cambiare colore alle maglie: rossonere. Perché? Per il Milan...



ZERO TIRI - La passione per il Milan di Bond segna la storia cromatica e stilistica del Bournemouth, che a sua volta segna il debutto di Gonzalo Higuain in Premier. Il Chelsea perde 4-0, Higuain tocca 29 palloni in 65 minuti di gioco, prima di essere sostituito da Giroud: 23 passaggi e 0 tiri in porta. Nel mezzo qualche lamentela, tipica di un Pipita irritato (e irritante), segni di insofferenza che sottolineano una condizione psicologica ancora deficitaria. Il mercato non sempre allontana i problemi. Ah, e poi i fischi...



I FISCHI - Fischiato, seppur in trasferta, dai tifosi del Chelsea presenti, stessi tifosi che prima del match, sui social, si chidevano se l'attaccante da prendere non era forse quel Piatek che ieri ha debuttato alla grande dal primo minuto in maglia rossonera. La stessa che oggi rende un po' più triste Gonzalo Higuain. E Sarri, che con l'ingaggio del Pipita si giocando il proprio futuro. E il Chelsea, quinto e non più in zona Champions.



@AngeTaglieri88