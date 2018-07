Già da fine stagione Gonzalo Higuain è diventato il big designato come quello sacrificabile sull'altare del mercato e del bilancio. La buona riuscita dell'operazione Crisitano Ronaldo lo ha fatto passare da “non incedibile” a “in vendita”. Una comunicazione che ha da subito aperto una questione in casa Juve: indipendentemente dalla futura squadra di Higuain, il Pipita avrebbe chiesto una ricca buonuscita. Un problema da subito presente, rimandato al momento opportuno e non ancora risolto. Perché anche dopo aver raggiunto ben più di una semplice intesa di massima con il Milan, la maxi-operazione che vede coinvolti anche Leonardo Bonucci e Mattia Caldara si è momentaneamente arenata proprio al momento in cui tra Juve e Pipita ci si è trovati davanti al fatto di trovare una soluzione per la questione buonuscita.

IL PUNTO – Si parla di un anno intero di ingaggio, circa 7.5 milioni di euro. Che la Juve non vuole pagare a Higuain. Da lì la mossa del suo entourage capitano dal fratello-agente Nicolas: se quei soldi non li paga la Juve, allora li deve pagare il Milan con annessa richiesta di ingaggio schizzata in un solo momento a quasi 9 milioni di euro l'anno per cinque stagioni. Da qui la frenesia e il nervosismo di fine giornata, iniziata al contrario con il sì di Higuain al Milan e la rapida evoluzione anche per Bonucci e Caldara. Si continua a trattare quindi, si lavora ad oltranza per cercare una soluzione con la convinzione che il problema della formula (il prestito seppur solo "formale") sia una carta giocata dall'argentino per sparare sempre più in alto. Una prima conseguenza è legata all'abbattimento dell'accordo per lo scambio tra difensori, che potrebbero essere valutati 35 milioni e non più 40. È una questione di orgoglio, quindi. E di denaro. Con lo spettro del Chelsea sullo sfondo che però i protagonisti giurano non centrare nulla. Le ore rimangono incandescenti, non calde. L'affare dovrebbe farsi lo stesso: la fiducia rimane, nonostante stanchezza e nervosismo siano in aumento.



@NicolaBalice