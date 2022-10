Una sfida fondamentale per tenere vive le speranze di centrare il pass alla fase ad eliminazione diretta di Europa League e scongiurare il rischio di retrocedere in Conference League. La Roma di José Mourinho fa visita ai finlandesi dell'HJK Helsinki per tornare alla vittoria dopo l'unico punto raccolto nel doppio confronto col Betis Siviglia capoclassifica del gruppo C.



Ecco alcuni dati statistici sulla sfida di stasera:



- I giallorossi sono stati in vantaggio alla fine del primo tempo solo in una delle loro ultime sette trasferte. Tuttavia, almeno recentemente hanno migliorato le prestazioni in trasferta dopo avere vinto tre delle ultime quattro trasferte (un pareggio), con quell'unico pareggio arrivato contro il Betis nell'ultima partita di UEL (1-1), che ha mantenuto la Roma in corsa per il secondo posto nel girone.



Giocatori da tenere d'occhio: autore dell'unico gol dell'HJK Helsinki nella fase a gironi di questa stagione, Perparim Hetemaj ha giocato contro la Roma 17 volte nel corso della sua carriera (3 vittorie, 6 pareggi, 8 sconfitte), ricevendo al contempo un totale di ben otto cartellini gialli. Andrea Belotti ha segnato entrambi i suoi gol con la Roma in questa competizione, incluso il gol del pareggio contro il Betis.



Sequenza in evidenza: nessuna delle ultime 18 partite dell'HJK Helsinki in UEL ha visto più gol nel primo tempo che nel secondo (4 vittorie, 6 pareggi, 8 sconfitte).