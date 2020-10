"Ho visto Maradona, ho visto Maradona. Eh, mamma', innamorato son". E' il giorno del Pibe, è il giorno di Diego Armando Maradona che oggi compie 60 anni. E da tutto il mondo piovono auguri per il 10 più iconico nella storia del calcio: dalle sua piazza del cuore Boca Juniors e Napoli, che per lui ha coniato il celebre coro, a Barcellona e storici rivali come Franco Baresi, tutti i messaggi per il campione argentino.