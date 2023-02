L'impressionante scatto a campo aperto di sabato scorso in occasione di Lazio-Atalanta ha lasciato tanti addetti ai lavori a bocca aperta. Parliamo di Rasmus Hojlund, punta degli orobici, paragonato da molti a Erling Haaland. Proprio sul confronto con la punta del Manchester City si è soffermato il danese classe 2003. "Vedo che abbiamo alcuni punti in comune nel modo di giocare, siamo entrambi scandinavi, ma lui è fortissimo - le parole dell'ex Sturm Graz a Sky Sport -. Io devo migliorare tantissimo per diventare bravo come lui. Sicuramente non mi monto la testa".



"Cristiano Ronaldo è il mio idolo, bel personaggio, un vincente sul campo, serio e concentrato per migliorare sempre. Questo è l’esempio che voglio seguire - ha aggiunto Hojlund -. L'Atalanta è il posto giusto per crescere, l'ho capito subito. Il livello del calcio italiano è alto, specialmente le difese sono buone e i difensori forti ed esperti. Direi che questa è proprio la chiave del successo della Serie A".