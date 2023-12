Il Granada ci prova, Matteo Tognozzi ci prova. Il ds del club spagnolo conosce Dean Huijsen come pochi altri e nel tentativo di rinforzare la difesa per la corsa salvezza in Liga ecco la richiesta alla Juve: vuole l'olandese in prestito. Pista calda che si può scaldare ulteriormente nelle prossime settimane.