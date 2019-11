Futuro lontano da Napoli per Elseid Hysaj: il suo impatto, in questa stagione, infatti, è stato sotto tono, non garantendo ad Ancelotti quell'affidabilità che aveva invece garantito a Maurizio Sarri. Nei mesi scorsi ci aveva pensato la Juve, ma l'ipotesi non si è mai concretizzata. Ora, tra gennaio e giugno, è arrivata l'ora di fare cassa.