Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Hysaj, Mario Rui e Grassi, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli: "Oggi arriva Mario Rui a Dimaro mentre mercoledì raggiungerò io stesso il ritiro azzurro. Il ragazzo non vede l'ora di scendere in campo e conoscere Ancelotti. Io sarò a Dimaro anche per parlare del contratto di Hysaj, già ne parlammo qualche mese fa prima che le operazioni rallentassero un pò. Adesso che sembra restare a Napoli allora si potrà parlare anche del contratto".



Su Hysaj: "L'ho visto in una condizione strepitosa, quasi come se anche la fascia sinistra sia di sua padronanza. Gli ho mandato un messaggio dopo la gara, davvero mi ha sopreso la sua condizione fisica. La possibilità di spingere sulla fascia può portarlo a crescere ancora di più, così da completarsi definitivamente. E' stato richiesto dall'esterno? Avrebbe potuto seguire Sarri, il Chelsea lo voleva ma De Laurentiis non ha voluto smembrare la squadra".



Su Conti al Napoli: "E' un giocatore del Milan e non vede l'ora di rientrare. E' innamorato dei rossoneri".