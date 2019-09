È presto, molto presto, per tracciare i bilanci della stagione. La prima sosta per le nazionali, però, permette di poter già tirare una riga e guardarsi indietro per valutare quanto fatto finora. Specie in casa Inter dove, proprio oggi, Antonio Conte festeggia i suoi 100 giorni di governo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il tecnico è sbarcato sul pianeta nerazzurro il 31 maggio scorso, e il giudizio è sin qui estremamente positivo.



MERCATO E TIFOSI - Il campo, infatti, dà risposte positive: sei punti sui sei disponbili. Il mercato ha portato a Milano (quasi) tutti gli obiettivi richiesti, salutando soprattutto quei giocatori che Conte aveva etichettato come esuberi. Da Perisc a Nainggolan, passando per lo spinoso caso Icardi. Il giudizio degli elettori, infine, rappresentati dai tifosi, è estremamente confortante. Conte, dalla sua, ha portato nuovo entusiasmo e ha già creato un gruppo unito, senza correnti nè divisioni.



NUOVI STEP - La stagione, però, è solo agli inizi. I nuovi obiettivi sono chiari: in primis, il confronto con l'Europa. L'auspicio nerazzurro è tornare a respirare l'aria delle prime otto d'Europa, arrivando fino ai quarti di finale. Importante, poi, sarà inserire al meglio Alexis Sanchez. E tra due settimane, spazio allo spettacolo del derby: un nuovo esame per ricevere nuovo consenso e puntare ancora più in alto. Il ciclo Conte è solo all'inizio.