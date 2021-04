la Lazio è da poco campione d'Italia per la seconda volta, Galeazzi non ha ancora perso la voce nel racconto dell'oro di Rossi e Bonomi a Sydney. In quella tarda primavera e avvio d'estate nascono, in ordine,. Una linea immaginaria ha unito Manchester e Madrid, tanto diverse quanto accomunate dalla perentoria avanzata della. Se un mese fa raccontavamo la contemporanea uscita di scena di Messi e Ronaldo agli ottavi di finale, oggi celebriamo l'arrivo di una nuova era.All'ingresso del Purgatorio, Dante ha bisogno che la navicella dell'ingegno alzi le proprie vele. Per inquadrare meglio il calcio del futuro, invece, ci basta tornare indietro fino alla prima serata dei quarti di finale di Champions.la crescita nel Molde di Solskjaer, l'esplosione al Salisburgo, la consacrazione al Borussia, che ora annusa una cessione - l'ennesima - coperta d'oro. Non può essere altrimenti quando i numeri raccontano di 34 gol in 36 partite coi gialloneri.. Piede educatissimo, grande visione di gioco, tecnica da fenomeno e un senso tattico che gli permette di giocare ovunque: sono svariati i motivi per cui il suo mentore Pep si è sempre opposto in maniera netta a qualsiasi possibilità di perderlo.Più curioso, invece, che in una formazione - quella di ieri - pagata 577 milioni complessivi, lui sia l'unico proveniente dal settore giovanile.In contemporanea, a Madrid, un altro figlio del 2000 dava spettacolo all'Alfredo Di Stéfano di Valdebebas.. Accelerazioni, dribbling e grande senso del gol: la doppietta dial Liverpool consegna al maridismo un nuovo funambolo, un giovane gioiello pronto a prendere in mano i Blancos per i prossimi anni. 73 presenze, 8 gol e un talento che germoglia sempre di più.. Riserve di Milan e Sassuolo, sono reduci dagli Europei Under 21 in Slovenia. A salvare la banda azzurra è, che evidenzia però un altro problema non di poco conto:. Sì, perché l'unico 2000 italiano capace di imporsi in Europa gioca in Francia ed è stato scaricato con eccessiva velocità dalla Juve. Quella Juve dove ora prova a farsi stradail quale, per sua stessa ammissione, sta faticando troppo a trovare continuità in bianconero. Discorso diverso per, protagonista di una Fiorentina che arranca in classifica. A lui si aggiungono Kumbulla e Traoré con Roma e Sassuolo.Differenze nette che rimarcano il gap tra l'Italia e il resto d'Europa.