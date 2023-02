Forse è presto forse no per farsi un’idea di quali siano stati i migliori acquisti del mercato invernale. Un portiere, un difensore, un terzino, un centrocampista e un attaccante: noi abbiamo provato a individuarli provvisoriamente in base alla media voto dei nostri inviati. Non è un bilancio, per carità, non può esserlo, ma uno strumento utile per misurare l’impatto dei ‘nuovi’. Su cinque nomi, due probabilmente sono prevedibili, in particolare il portiere… ma pazienza. Ecco nella gallery i 5 acquisti di gennaio che hanno impattato meglio.