“Non è Inzaghi a essere innamorato del gol ma è il gol a essere innamorato a Inzaghi”. Non esiste frase più iconica che possa racchiudere in tutta la sua immensità la leggendaria carriera di Filippo Inzaghi. Una citazione di Emiliano Mondonico, suo allenatore ai tempi dell’Atalanta, che riassume la percezione di bomber che si aveva nei confronti dell’ex attaccante piacentino. 695 partite giocate in carriera, 316 reti realizzate tra club, nazionale maggiore e giovanili. Una media di 0,45 gol a match: in sostanza, ogni 2 partite, Pippo Inzaghi metteva il timbro. Un centravanti puro, d’area di rigore, a cui è sempre stata contestata la tecnica di base ma che vedeva la porta come forse nessun altro nella storia del calcio. Fiuto, senso del gol e posizionamento sulla linea del fuorigioco hanno reso iconica la sua avventura nel mondo del professionismo. Oggi, nel giorno dei suoi 50 anni, ecco la gallery dei suoi 9 (neanche a dirlo) migliori momenti in carriera, una carriera che l’ha visto indossare le maglie di Piacenza, Leffe, Verona, Piacenza, Parma, Atalanta, Juventus, Milan e, ovviamente, Italia.