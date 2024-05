I calciatori minacciano azioni legali contro la FIFA: chiedono lo stop al Mondiale per Club

, la cui prima edizione si disputerà negli Stati Uniti d’America da giugno 2025,. Le due organizzazioni hanno chiesto che il nuovo Mondiale per Club sia riprogrammato e – come riportato dal The Times – hanno inviato una lettera congiunta alla FIFA affermando di aver fatto ricorso a una consulenza legale.Secondo quanto viene riportato,(accusano il massimo organismo continentale di prendere decisioni a vantaggio dei propri interessi commerciali)La lettera, in sostanza, chiede alla FIFA, di riprogrammare la competizione. Inoltre, Fifpro e le World Leagues chiedono che la nuova Coppa Intercontinentale venga eliminata.

Nella lettera, inviata anche al presidente della FIFA Gianni Infantino, si legge, come ripreso da Calcio&Finanza: “Se la FIFA rifiuterà di impegnarsi formalmente a risolvere le questioni al suo prossimo consiglio,La FIFA ha continuamente e costantemente preso decisioni unilaterali a vantaggio delle proprie competizioni e degli interessi commerciali, mentre danneggia negativamente le leghe nazionali e i giocatori. Per un periodo significativo, la FIFA ha ignorato i tentativi ripetuti da parte di leghe e sindacati di affrontare questa questione”.