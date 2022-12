Una galassia di club con i quali la Juventus avrebbe portato a terminee tali da «. E’ quanto sostiene la Procura di Torino a proposito dei rapporti del club bianconero con diversi club di Serie A. Nell’elenco degli atti – spiega La Gazzetta dello Sport – ci sono particolare Sampdoria, Atalanta, Sassuolo, Empoli e Udinese.Proprio il club emiliano è protagonista dell’affare Locatelli con la Juve, del quale Cherubini – intercettato – parla così: «Se io mi siedo e Giovanni mi dà le stesse condizioni che dà a Edu dell’Arsenal che non ha mai visto in vita sua, qual è il valore aggiunto della nostra relazione decennale? Che fine hanno fatto gli 8 milioni che ha guadagnato in 6 mesi con Demiral, che non sapeva chi fosse (…) e dovevamo prenderlo noi ma non avevamo posto? Che fine ha fatto il nostro decisivo appoggio quando ha preso Sensi? E la valorizzazione di Zaza? E i 13 milioni presi da Lirola?».Ancora più complicato è l’intreccio con l’Atalanta, che nelle carte dell’accusa parte dall’affare Kulusevski, per il quale la Procura ha rinvenuto una scrittura privata in cui l’AD dei bergamaschi Luca Percassi si impegna ad acquisire un giovane della Juve su suggerimento della stessa per 3 milioni di euroun credito fatto poi valere per gli affari Romero e Demiral.Parole di Giovanni Manna in un’intercettazione con un altro dirigente del club piemontese, l’ex portiere Marco Storari.Partnership, ma non solo. Perché dietro il caso plusvalenze c’era un listino prezzi che pare non aver convinto la Consob (un range di valori stilato dallo stesso Cherubini). A tal proposito, l’autorità di vigilanza ha ipotizzato una regola: in caso di scambio, i prezzi di vendita «hanno sempre coinciso con il limite superiore dell’intervallo indicato da Cherubini o sono risultati significativamente superiori», mentreTra gli esempi – scrive Il Corriere della Sera – quello di Pablo Taboada Moreno, 20 anni, ceduto il 30 giugno 2020 al Manchester City «in un’operazione incrociata con l’acquisto di Felix Correia».Nel corso dell’ispezione, la Consob chiedeva di indicare «i criteri seguiti per la determinazione del valore di cessione e di acquisizione» dei calciatori e sul punto, i dirigenti bianconeri hanno fatto riferimento a «prassi», «ordinario iter valutativo» e «criteri comunemente applicati». Da qui emergeva la preoccupazione del direttore finanziario Stefano Cerrato: