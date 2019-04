La stagione 2018/19 di Paulo Dybala non sta andando come ci si aspettava. Tante prove deludenti, molte panchine e pochi gol per la Joya nella Juventus di Cristiano Ronaldo. Un rendimento che ha fatto finire l'argentino al centro del mercato e ha preoccupato lo stesso numero 10. Il Corriere Torino ha svelato un retroscena interessante: qualche settimana fa Dybala stesso è andato da Pavel Nedved per avere chiarezza su quello che succederà. "Lascia perdere, sono tutte cavolate. La Juve punta su di te e non ti vuole vendere", la risposta del vicepresidente bianconero.