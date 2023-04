, ma la spesa non vale la resa. I dati statistici dei 4 “bomber” sono sconfortanti: il “Toro” non va in gol dal 5 marzo, il bosniaco, invece, dal 18 gennaio. L’ultimo gol del “Tucu” risale al 29 ottobre, per non parlare di “Big Rom”, che su azione ha segnato solo alla prima giornata di campionato.Pali, traverse, parate del portiere avversario, conclusioni che sfiorano il palo. Quante volte ci si è appellati alla sfortuna, ma arriva il momento in cui l’analisi deve essere meno superficiale. Ed è inutile girare troppo per le lunghe, se gli attaccanti non segnano il problema si fa serio. Per tutte le squadre.Nel famosissimo fumetto della Marvel, i Supereroi erano dotati di particolari poteri:dopo 5 minuti che le cose non vanno come vorrebbe lui). Imbarazzanti similitudini. Così come sgradevole (se confermata) sarebbe quella richiesta di 5 milioni da parte di Dzeko per firmare il rinnovo. Pretesa a corredo di quali mirabilie?Ormai tutti si divertono a rendere il calcio una scienza complessa. Finché non arriva Ancelotti, il più vincente di tutti, che come al solito declina ogni cosa all’essenzialità. Così dopo una finale di Champions vinta, “Carletto” ebbe a dire: “Vinicius ha fatto gol, Courtois ha parato: finita la gita”. Ecco, all’Inter Onana para, o comunque fa il suo., ma allo stesso tempo prova a tenere tranquilli i suoi centravanti. Pagherà? Finora non è stato così e siamo arrivati a fine stagione.