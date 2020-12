Ecco la formazione deisecondo i voti degli inviati di calciomercato.com sui campi della Serie A: Spezia-Lazio (Salis), Juventus-Torino (Balice), Inter-Bologna (Guarro), Verona-Cagliari (Righelli), Parma-Benevento (Buratti), Roma-Sassuolo (Balzani), Udinese-Atalanta (Santarossa), Crotone-Napoli (Franco), Sampdoria-Milan (Montaldo + Longo) e Fiorentina-Genoa (Nathan).Ne prende 4 dal Napoli. Almeno quello di Demme è un gol che può evitare.Viene travolto dalla furia e soprattutto dalla qualità di Insigne.Crolla nella ripresa, insieme al resto della squadra. E’ quasi sempre coinvolto nelle azioni dei gol del Napoli.Contro Lukaku è una sfida impari e lo si vede bene.Mentre la sua squadra nella ripresa sale di tono, lui abbassa il rendimento come si nota anche in occasione del gol di Castillejo.Per ora è l’oggetto misterioso della sua nuova squadra. Non riesce a ritrovarsi.La combina grossa con quel fallaccio col piede a martello su Demme che merita l’espulsione. Quando esce, il Crotone è ancora in partita. Con unuomo in meno, viene stritolato dal Napoli.Prestazione anonima contro il Cagliari.Ormai è un caso. Siamo a dicembre e il 10 argentino continua a frequentare questa formazione quando, per natura e qualità, dovrebbe avere un posto fisso nella formazione dei top.Forse la prima ammonizione è esagerata, ma essendo un giocatore esperto e sapendo che sulla sua testa pesa già un giallo, non può prendere anche la seconda nel primo tempo. Per sua fortuna, la Roma tiene bene anche in dieci contro il Sassuolo.Stecca contro la Lazio.Si presenta a San Siro con la difesa a cinque, snaturando la squadra.Questi sono i tre peggiori giocatori di ogni reparto della Serie A. Abbiamo preso in considerazione chi ha almeno 5 presenze.Portieri: Strakosha 5,3; Sirigu 5,5; Consigli 5,75. Difensori: Denswil e Klavan 5,25; Hoedt 5,3. Terzini: Kolarov 5; Biraschi 5,3; Augello 5,44. Centrocampisti: Zajc 5,31; Cataldi 5,33; Eriksen 5,4. Attaccanti: Dybala 5,17; Callejon 5,30; Lasagna 5,43. Allenatori: Maran 5,60; Stroppa 5,65; Giampaolo 5,67.