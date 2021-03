Domani, alle 18.30, secondo appuntamento settimanale con Calciomercato.com su Twitch. Insieme ai nostri Federico Albrizio e Angelo Taglieri, tantissimi ospiti per fare un punto sul campionato, sui talenti dell'Europeo Under 21 e sulle stelle del nostro campionato impegnate con le rispettive nazionali: ci saranno Thema e Strano, i Gemelli Diversi; Giuseppe Falcao, figlio del Divino della Roma; Nick Amoruso, ex centravanti della Juventus, tra le altre, e campione d'Europa Under 21 con gli Azzurrini; e la coppia Eddy Veerus de Il Pagante e Junior Cally, per una 'sfida' rossonerazzurra.