I giocatori più costosi della Serie B: il Parma domina la top-10

Redazione CM

La Serie A è ricca di giocatori di talento e di valore economico assoluto. Da Lautaro Martinez a Rafael Leao, da Dusan Vlahovic a Giorgio Scalvini, l'elenco di campioni appetiti sul mercato e con valutazioni importanti è lungo e ricco. Le classifiche si sprecano, ma qual è la situazione al di sotto del massimo campionato?



Il CIES, Osservatorio sul calcio, ha deciso di allontanarsi dai principali campionati europei e puntare l'occhio sugli altri campionati, stilando la classifica dei giocatori più preziosi nelle altre leghe, 66 sparse in tutto il globo dall'Argentina alla Cina e ritorno fino agli Stati Uniti d'America. E tra queste c'è anche la Serie B.



IL PARMA DOMINA LA TOP 10 - Spunta infatti la classifica con i dieci giocatori con il valore stimato più alto e a dominare l'elenco è il Parma: il club emiliano, primo in classifica con 65 punti, manda quattro giocatori in top-10, più di qualunque altra squadra.



Scorri per vedere i dieci giocatori con il valore stimato più alto in Serie B.