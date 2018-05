Una dichiarazione d'amore. La Notte del Maestro è stata una dichiarazione d'amore. Il manifesto più bello di ciò che eravamo, di quando i più grandi eravamo noi, di quando il resto del mondo ci guardava con occhi sognanti e anche un po' invidiosi, gli stessi che aveva Frankie Lampard ieri sera, turista (non per caso) in quel viaggio del tempo che Andrea Pirlo ha reso realtà. Ha avuto sempre, il Maestro, l'abilità di alterare il tempo: rallentava con le sue finte e controfinte, accelerava con un lancio di 40 metri, lo evitava con quelle movimento spalle alla porta che nessuno può insegnare. E, ieri sera, ci ha fatto l'ultimo regalo, l'ultimo assist, l'ultimo passaggio filtrante, incendiario come la scia della DeLorean.



CHE GIOCATE! - Ed è così che, guardi l'orologio, e sembra di essere tornati a fini anni '90 primi 2000: Shevchenko che segna in meno di un minuto nella stessa porta in cui infilzò l'Inter nella semifinale di Champions League, Del Piero che prova un tiro dei suoi come contro il Borussia Dormtund in Champions, Pirlo che cerca di replicare una delle sue maledette, Vieri che si toglie la maglia come nella stagione 2002/03 quando purgò il Modena con la maglia dell'Inter. E poi Serginho e Cafu che ti danno l'impressione che possano ancora dire la loro, Rui Costa che fa uno scavetto sotto la sud, Pato e quel che poteva essere ed è stato solo fugacemente, Nesta che chiude in scivolata, Gattuso che riprende Camoranesi per una corsa mancata e poi, Pippo Inzaghi. "oi oi oi ooii io io oi Pippo Inzaghi segna per noi..." è stata la colonna sonora della sua vita. E poi... tripletta in 38 minuti, il pallone portato a casa e quella sensazione che ieri sera, almeno per i tifosi milanisti, si sia chiusa una giornata di emozioni iniziata il 13 maggio 2012, con l'addio dei senatori rossoneri. Inzaghi purgava il Novara, Zambrotta, Gattuso, Nesta, Seedorf salutavano. Il cerchio si è chiuso. E la Classifica di CM di questa settimana è dedicata ai 10 momenti de La Notte del Maestro.



IL FUTURO - E il Maestro? Ha lasciato spazio agli altri, del resto lo ha fatto per tutta la carriera, lanciando in porta i compagni. Ha onorato il presente, elogiato il passato e sbirciato nel futuro. Già, perché a 10 dal termine è entrato Nicolò Pirlo, classe 2003, finito anche nel mirino della Juventus. Non sapremo quel che sarà, la speranza, come ha dichiarato ieri sera il Maestro, è che sia felice. Come lo siamo stati noi, Andrea, nel vederti scrivere calcio.



