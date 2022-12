La finale dei Mondiali in Qatar ha esposto in vetrina i gioielli del Paris Saint-Germain, Leo Messi e Kylian Mbappé, protagonisti di una gara epocale. Come riportato da L’Equipe, nelle ultime ore sono letteralmente esplose le vendite delle maglie del Psg dei due giocatori, con un clamoroso aumento del 200% (con introiti, soprattutto, provenienti per il 40% dal mercato americano).