Dopo la grande delusione,? Più che lecito chiederselo, dato che la corte deldurante la scorsa estate si è fatta impossibile da ignorare, e i francesi hanno dovuto ricorrere a un'offerta record corroborata dall. Lache ha accolto festante la Nazionale francese sconfitta in finale mondiale dall'ArgentinaI parigini, dopo settimane di mal di pancia da parte del ragazzo di Bondy, sono riusciti a strappare un accordo da capogiro per tre anni, l'ultimo dei quali facoltativo:ha firmato fino al 2024, anche se la maglietta celebrativa recitava 2025, di fatto per lui un'opzione. Dorata:. Cifre diffuse da Le Parisien che rendono bene l'idea di quanto sia stato difficile convincere Kylian, che invece ha in testa un grande trasferimento perLa scelta di rimanere almeno un'altra stagione nel dream team di stampo franco-qatarino è data anche dal finale di carriera in versione Re Mida di, fresco Pallone d'Oro e fuori causa ai Mondiali per via di un improvvido infortunio., questione di poco tempo e la casella più importante sarà totalmente libera. Le risorse non mancano,. E i club che possono permetterselo si contano sulle dita di una mano:(orizzonti più ristretti nel breve per lo United, sovraffollamento di prime punte per il City). Tutte le strade portano a Madrid, seppur con qualche mese di ritardo, sempre che dal Parco dei Principi non decidano di costruire attorno a Kylian una vera e propria El Dorado. Ma di fronte alla fame di vittorie, tutto l'oro del mondo può anche non bastare.Perdere una finale segnando tre gol non è certo un boccone amaro semplice da mandar giù, maal Lusail Stadium"Mbappé è un grande giocatore, gli ho detto che ha solo 24 anni. È stato il miglior marcatore e ha già vinto un Mondiale, ora ha giocato un'altra finale. Ero triste quanto lui, ma gli ho detto che ci ha resi orgogliosi", ha provato a consolarlo il Capo di Stato francese. Cheper dare l'assalto alla Coppa dalle Grandi Orecchie con in rosa il giocatore più devastante in circolazione.