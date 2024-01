I numeri di Beltràn: è il momento della svolta

Il mese scorso può essere stato quello della svolta per Lucàs Beltran, che da dicembre in poi ha segnato 4 dei 9 gol della Fiorentina. L’attaccante argentino ha timbrato il cartellino contro Salernitana, Verona, Monza e ieri con l’Udinese.



BELTRAN, I DETTAGLI - L’ex River Plate si sta iniziando ad ambientare in Italia dopo un avvio in salita, la società ha sempre avuto massima fiducia nel giocatore dopo l’investimento da circa 20 milioni fatto in estate.