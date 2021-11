L'Atletico Madrid deve risolvere la questione dei prestiti che per ora bloccano il mercato in entrata. A tenere banco sono sopratutto i prestiti di Morata e Saul dove potenzialmente posso entrare 75 milioni di euro se Juventus e Chelsea riscattassero i due calciatori. La situazione è ben diversa dai possibili riscatti, infatti come riporta As, Morata alla Juve non sta rendendo in modo tale da giustificare un acquisto a fine anno e al massimo, nel caso i bianconeri volessero acquistarlo, si tratterebbe per un cifra ben inferiore ai 35 milioni concordati. La situazione di Saul al Chelsea è ancora peggiore, il centrocampista non è mai stato preso in considerazione da Tuchel e sembra che sia sulla via del ritorno già nella sessione di gennaio.