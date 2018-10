Le braccia larghe, come le gambe, il corpo teso e l'urlo "Siiiiuuu", come accompagnamento di un gesto diventato icona. Cristiano Ronaldo è anche questo, anzi è probabilmente questo più di di tutto il resto per i tifosi bianconeri, che non vedevano l'ora di ammirarlo durante la sua esultanza, di gioire per un suo gol. Del resto, l'ultima volta che si erano incontrati avevano solo potuto ammirarlo, mentre con ferocia puniva la Juve e applaudirlo per quel gesto che rimarrà nella storia del calcio.