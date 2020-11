Ecco le dichiarazioni a Rai Sport di Manolo Portanova: "Sono rimasto alla Juventus perché ho avuto un dialogo costante con club e allenatore, dal quale mi sento considerato. Spero ci siano altre occasioni di giocare titolare come successo a Crotone, l’avevo saputo tre giorni prima che sarei partito dal primo minuto… Che gioia! Essere allenato da Pirlo non è da tutti i giorni. Giocatore forte, grandi idee anche da allenatore, tra qualche mese si vedrà la sua vera Juve. L’emozione di vivere l’anno in prima squadra è tanta. Spero di vincere lo scudetto e di segnare qualche gol."