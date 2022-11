Calciomercato.com torna live su Youtube e Twitch come ogni lunedì: sorteggi europei, campionato e mercato sono i temi centrali della puntata di oggi. Interverranno i nostri inviati per le ultime sulle formazioni in vista del turno infrasettimanale e avremo un ospite d'eccezione per parlare del Mondiale che partirà in Qatar domenica 20: in diretta con noi ci sarà Andrea Stramaccioni, che dopo aver allenato un anno e mezzo l'Al Gharafa si è separato qualche giorno fa dal cub qatariota per tornare in Italia. Ci racconterà l'atmosfera che si vive da quelle parti a pochi giorni dall'inizio della competizione e non solo.



Vi aspettiamo in diretta con i vostri commenti, curiosità, domande. Risponderemo live!



DICCI LA TUA IN CHAT O QUI SUL SITO NELLA SEZIONE COMMENTI. LEGGEREMO TUTTI I VOSTRI POST IN DIRETTA.