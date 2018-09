Si sono raccolti intorno alle 15:30 per accompagnare la Fiorentina verso il 'Franchi', in vista della partita contro l'Udinese. Nonostante la contestazione continua all'indirizzo della proprietà - Andrea Della Valle sarà presente anche stavolta in tribuna dopo l'apparizione con il Chievo - la squadra viene difesa e sostenuta. I tifosi viola hanno voluto 'scortare' il pullman dall'albergo del ritiro fino all'impianto che ospita la sfida, facendo un colloquio Riprendiamoci quello che ci è stato tolto. Siete una squadra giovane, è vero, ma dovete dimostrare di avere due p***e così!".

