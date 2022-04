Un ventennio insieme, un legame indissolubile, anzi quasi. Sicuramente nell'affetto e in quell'amore unico, ma non nei contratti. E' storia di 10 anni fa, il momento in cui il club bianconero si preparava a salutare il suo 10, a dirsi addio. Dal 1993 al 2012, sempre insieme sul campo, anche in Serie B, soprattutto in Serie B, poi più nulla. E ora, 10 anni dopo (un numero a caso...), di nuovo insieme? La voce si è fatta sempre più insistente e ogni piccolo segnale, post, like, messaggio ha fatto sobbalzare i tifosi bianconeri dalla sedia in questi giorni.