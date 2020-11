. Ovvero: Bedogni per Sassuolo-Udinese, Cinus per Cagliari-Sampdoria, Mogavero per Benevento-Spezia, Buratti per Parma-Fiorentina, Marcangeli e Balice per Lazio-Juve, Belotti e Guarro per Atalanta-Inter, Tripodi per Genoa-Roma, Piva per Torino-Crotone, De Cupertinis per Bologna-Napoli e Albrizio per Milan-Verona.Il pareggio di San Siro è suo. Cinque parate pazzesche mentre il Milan bombarda la sua porta.Mezz’ora finale da vero protagonista, compreso un assist della tripletta di Mkhitaryan.In mezzo alla difesa ci mette tutta la sua forza fisica. Prestazione da applausi contro Lautaro Martinez.La difesa calabrese regge a Torino soprattutto per merito suo.I terzini di fascia sinistra non entusiasmano in questa giornata, almeno l’inglese fronteggia bene Hateboer e mette sulla testa di Lautaro Martinez la palla del gol interista.Attacco in contropiede e gol segnato con la freddezza di un bomber. La gemma di una partita giocata bene.Sempre più padrone del gioco della Roma, a Marassi arriva un’altra conferma.Il primo tempo di San Siro è da grande giocatore. Imperversa sulla sinistra e segna un gol con la complicità di Calabria. Cala però nella ripresa.Tripletta e miglior giocatore della giornata. Con i suoi gol trascina la Roma al terzo posto.Ha debuttato in A contro la Fiorentina e quel pomeriggio, anche senza segnare, ha cambiato la partita. Stavolta, a Benevento, la decide con una doppietta. E’ una delle migliori rivelazioni di questo inizio di stagione.Gol e palo. Decide sempre lui.Realizza l’impresa nello scontro diretto di Benevento. La sua squadra è organizzata per ogni situazione di partita. Otto punti in 7 partite, quanti ne ha la Fiorentina, due in più di Bologna e Parma, nessuno a La Spezia immaginava un inizio del genere.Nei prossimi giorni pubblicheremo la classifica della media-voto (i primi 10 ruolo per ruolo) fino alla 7a giornata.