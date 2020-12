Eccosecondo i voti degli inviati disui 10 campi della Serie A: Bedogni per Sassuolo-Benevento, Franco per Crotone-Spezia, Piva per Torino-Udinese, Marcangeli per Lazio-Verona, Cinus e Guarro per Cagliari-Inter, Belotti per Atalanta-Fiorentina, De Cupertinis per Bologna-Roma, Annunziata per Napoli-Sampdoria, Tripodi e Balice per Genoa-Juventus e Longo perMilan-ParmaFinalmente entra nella top 11 dopo aver fatto parte in alcune giornate della flop 11. I tre punti conquistati contro il Benevento gli appartengono in buonissima parte.Mette anche il suo nome nella lunga lista (13) dei marcatori dell’Atalanta. Segna il 3-0 che chiude la partita contro la Fiorentina.Partita di personalità di fronte a Milinkovic-Savic. Ha i tempi del grande difensore.Difende con raziocinio e intelligenza in una partita complicata per la forza offensiva del Benevento.Doppietta decisiva contro il Parma. E’ lui a spingere il Milan oltre i limiti del suo attacco. Deschamps dovrà prenderlo per forza in considerazione.Su e giù su tutta la fascia, senza un attimo di pausa, con due salvataggi a due passi da Silvestri. E’ il giocatore ideale per il calcio dinamico e aggressivo di Juric.Non ci stancheremo di ripeterlo, questo è un giocatore da grande squadra. A Torino segna un gol bello e pesante dentro un’altra partita da protagonista.Contro la Fiorentina entra in tutt’e tre le azioni dei gol. Sulla prima va a riconquistare palla a metà campo su Vlahovic; sulla seconda segna direttamente su punizione col suo terrificante sinistro; sulla terza calcia l’angolo per il colpo di testa-assist di Dijmsiti.Altra prestazione con i fiocchi col merito di segnare la rete che sblocca il risultato.Non smette più di segnare e di incantare. Partita strepitosa a Bologna.Gol e assist. E’ il giocatore a cui il Napoli si aggrappa per rimontare la Samp.Cinque gol a Bologna (ma potevano essere anche il doppio) per scacciare leultime ombre.MEDIA VOTO. Ecco i primi tre di ogni ruolo come media-voto. Abbiamo preso in considerazione i giocatori con almeno 5 presenze. Portieri: Donnarumma e Provedel 6,44; Szczesny 6,43. Difensori: Kjaer 6,67; Romero 6,57; Marlon e De Ligt 6,38. Terzini: Hakimi 6,63; Calabria 6,55; Gosens 6,50. Centrocampisti: Zaccagni 6,67; Kessie 6,65; Veloso e Sensi 6,5. Attaccanti: Ibrahimovic 7,6; Ronaldo 6,86; Nzola 6,75. Allenatori: Gattuso