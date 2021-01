La 17a giornata del girone d’andata si è conclusa ieri sera col posticipo Spezia-Sampdoria e questa è la formazione dei top 11 secondo le pagelle degli inviati di Calciomercato.com: Mogavero per Benevento-Atalanta, Tripodi per Genoa-Bologna, Longo per Milan-Torino, Balzani e Guarro per Roma-Inter, Righelli per Verona-Crotone, Buratti per Parma-Lazio, Santarossa per Udinese-Napoli, Nathan per Fiorentina-Cagliari, Balice per Juventus-Sassuolo, Salis per Spezia-Sampdoria.



DRAGOWSKI (Fiorentina) 8: Un altro rigore parato, stavolta a Joao Pedro, a conferma di una stagione d’oro. Il portiere polacco è il miglior giocatore della Fiorentina di questa stagione.



HAKIMI (Inter) 7: Gol da grande attaccante, una sventola di esterno che tocca traversa e palo prima di entrare in rete. Vince il duello con Spinazzola e quando

esce l’Inter va in difficoltà.



KJAER (Milan) 7: E’ un habitué di questa formazione. Anche contro il Torino prestazione senza errori.



MANCINI (Roma) 7: Segna il gol del 2-2 contro l’Inter, quando Conte, togliendo Lautaro Martinez per inserire Perisic, lo spinge ad attaccare.



ACERBI (Lazio) 7: Anche in questo caso siamo di fronte a un assiduo frequentatore della formazione-top. A Parma nei momenti di difficoltà della squadra è sempre presente.



BROZOVIC (Inter) 7: Quando l’Inter attacca, sa come sostenere la manovra offensiva. Quando si difende, cerca di proteggere la retroguardia.



KESSIE (Milan) 7: Contro il Torino un altro gol su rigore e un’altra prestazione da leader.



LAZZARI (Lazio) 7,5: Partitona a Parma. Strappi micidiali a cui aggiunge l’assist per il gol di Luis Alberto.

Non è facile sostituire uno come Calhanoglu, ma il piccolo ex madridista ci riesce grazie alla sua tecnica. Contro il Torino è decisivo: procura il rigore e piazza l’assist del 2-0.A Benevento la sua partita è un’opera d’arte. Segna dopo aver danzato nella difesa dei campani e da quel momento crea un’occasione dietro l’altra.E’ un attaccante di riserva che segna con la continuità di un attaccante titolare.La sua squadra sta tornando ai mostruosi livelli tecnici e atleti degli ultimi due anni.Ecco i primi cinque giocatori, divisi per ruolo, comemedia-voto. Abbiamo preso in considerazione chi ha almeno 5 presenze.: Donnarumma 6,56; Silvestri 6,47; Dragowski 6,44; Reina 6,36;Cragno e Audero 6,35.

Difensori: Kjaer 6,75; De Ligt 6,44; Romero 6,38;

Magnani 6,33; Koulibaly 6,27. Terzini: Hakimi 6,85; Spinazzola 6,67;

Calabria 6,59; Gosens 6,58; Hernandez 6,47.

Centrocampisti: Kessie 6,66;

Sensi 6,57; Zaccagni e De Paul 6,53; Barella 6,47.



Attaccanti: Ibrahimovic7,6; Mkhitaryan 6,71; Muriel 6,65; Lukaku 6,61; Lozano 6,57.



Allenatori: Pioli 6,57; Gasperini e De Zerbi 6,47; Gattuso 6,43; Fonseca 6,41.