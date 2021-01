Dopo la 15a giornata ecco la formazione dei top 11, più l’allenatore, secondo i voti degli inviati di calciomercato.com sui 10 campi di Serie A: Guarro per Inter-Crotone, Belotti per Atalanta-Sassuolo, Cintus per Cagliari-Napoli, Nathan per Fiorentina-Bologna, Tripodi per Genoa-Lazio, Buratti per Parma-Torino, Balzani per Roma-Sampdoria, Salis per Spezia-Verona, Mogavero e Longo per Benevento-Milan, Balice per Juventus-Udinese.Finalmente il riscatto tanto atteso. E’ la migliore partita della sua stagione. Fantastico su Inglese e Karamoh.Irresistibile e incontenibile. Segna il primo gol del Toro a Parma in fondo a uno splendido contropiede della squadra di Giampaolo.Rientro da campione in mezzo alla difesa rossonera. Quando viene sostituito, nel finale, va in panchina a fare il vice di Pioli.Prestazione esemplare sul piano difensivo ma anche nella costruzione del gioco. Con un lancio di 50 metri manda Lukaku in gol.Doppietta fenomenale, realizzata con straordinaria padronanza tecnica. Gli basta poco, pochissimo, per diventare una delle migliori mezze ali d’Europa.A Benevento segna su rigore e dirige il gioco con la solita personalità. Nel finale centra anche un palo.Voleva questo gol da una vita, lo realizza in una partita senza errori.La rete di questo ragazzo entrerà, come bellezza, fra le prime tre perle di questo campionato. Controllo di petto, rovesciata, tutto da manuale della tecnica in acrobazia.Tripletta, anzi, per la verità sarebbero tre gol e mezzo perché mette lo zampino anche sull’autorete di Marrone.Per il colombiano due gol e partitona contro il Sassuolo. Da solo disorienta la difesa emiliana.Incide pesantemente, con doppietta e assist, nel 4-1 sull’Udinese. E’ lui a risolvere tutti i problemi della Juventus.Rientra Kjaer ma esce Hernandez. Va in vantaggio e Tonali si fa espellere.Eppure è sempre il solito Milan, vivace, aggressivo, pieno di armonia egiustamente capolista.Questi sono i tre migliori giocatori di ogni ruolo per media-voto. Abbiamo preso in considerazione chi ha almeno 5 presenze. Portieri: Donnarumma 6,61; Silvestri 6,53; Dragowski e Gollini 6,43. Difensori: Kjaer 6,75; De Ligt 6,44; Magnani 6,38. Terzini: Hakimi 6,77; Spinazzola 6,67; Hernandez 6,65. Centrocampisti: Kessie 6,68; Sensi, De Paul e Barella 6,57. Attaccanti: Ibrahimovic 7,6; Sanchez 6,79; Lukaku 6,71. Allenatori: Pioli 6,62; Gattuso 6,58; De Zerbi 6,46.