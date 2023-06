Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono finiti nuovamente al centro delle polemiche in Portogallo per l'ennesimo investimento immobiliare che la coppia sta portando avanti. I vicini della maxi-villa comprata qualche anno fa sono in rivolta perché da quando CR7 ne è diventato proprietario non ci ha vissuto una singola notte, ma al contrario continua a fare lavori di ammodernamento e ristrutturazione che non danno pace.



E intervistati dalla stampa portoghese i vicini hanno sbottato: "Siamo stufi, sono 3 anni che fa lavori per la "piramide del Faraone". Ho il giardino sempre sporco perché non smettono di ristrutturare. La strada di accesso a casa mia è sempre chiusa per colpa loro, non ne possiamo più".



E nel frattempo i due si godono le ferie con la bellissima Georgina tornata in forma super dopo l'ultima gravidanza. Eccola nella nostra gallery.