In Serie B l'Alessandria lavora a un colpo di prestigio: si tratta dello svincolato Iago Falque, ma al momento le parti (dopo un primo approccio positivo) sono ancora distanti per trovare un accordo.



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, l'Alessandria oggi chiude per l'arrivo del difensore Coccolo, che dalla Spal è rientrato alla Juventus, e così compensa la partenza di Cosenza (era comunque fuori lista), che è stato ceduto al Piacenza.