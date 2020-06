Non mancano le reazioni alle parole di Vincenzo De Luca, Governatore della Campania, che aveva reagito agli attacchi ai tifosi napoletani per i festeggiamenti post-vittoria in Coppa Italia. Antonio Iannone, senatore salernitano di Fratelli d'Italia ha svelato a Il Mattino: "De Luca fa il ruffiano con i tifosi del Napoli a scopo elettorale . Quando è a Salerno è notoriamente juventino: da sindaco di Salerno era notoriamente anti napoletano".