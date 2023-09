Lodovico Spinosi, intermediario di Roger Ibanez, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24Live per parlare del difensore brasiliano accostato al club azzurro durante l'ultima finestra di mercato: "Ibanez piaceva al Napoli? La Roma non ha mai preso in considerazione di venderlo in Italia". Queste le parole di Spinosi che ha poi concluso: "C'è stato solo un gradimento tecnico rimasto lì, non si è mai concretizzato in niente". Ibanez è poi andato all'Al-Alhi per oltre 31 milioni di euro.