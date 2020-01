E' storia di oltre tre lustri fa, 12 settembre 2004: un giovane Ibrahimovic, ai primi passi nella Juve e nel calcio italiano, entrò in campo all’inizio della ripresa e poco dopo segnò il suo primo gol in Serie A. Guarda caso, contro il Brescia, che incontrerà domani con la maglia del Milan al Rigamonti, lo stesso stadio che fu teatro di quella prima prodezza italiana. Tanto per avere un’idea del tempo trascorso, nel Brescia giocavano Adani e Di Biagio, la Juve di Capello schierava Nedved, Del Piero, Trezeguet e, fra i pali, l’eterno Buffon. Quindici anni e quattro mesi dopo, Ibrahimovic non solo sarà in campo domani, ma, riporta Agipronews, è anche il più atteso all’appuntamento con il gol, che gli analisti danno a bassa quota, 1,65. La doppietta vale tre volte la scommessa, la tripletta arriva a 13,00. Una rete su punizione si gioca a 2,47, un colpo di testa vincente è a 2,06.