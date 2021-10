Maignan kappaò e Theo Hernandez alle prese con il Covid. Non si può dire che la sosta abbia aiutato Pioli a preparare nel modo migliore la prossima sfida di campionato contro il Verona e soprattutto quella decisiva, subito dopo di Champions, contro il Porto. Come se non bastassero questi ultimi guai,perché a 40 anni, festeggiati due domeniche fa nel giorno in cui il Milan ha vinto sul campo dell’Atalanta,a cominciare da quello più importante. E cioè: quando tornerà in campo a tempo pieno, dall’inizio e non soltanto in panchina? E soprattutto: quante partite giocherà sino al termine della stagione? E ancora: questo sarà il suo ultimo anno, o continuerà a sfidare la legge del tempo come il suo vecchio compagno Gianluigi Buffon?I fatti, che contano più delle parole e delle speranze, dicono che, perché fin qui il Milan ha giocato sette gare di campionato e due di Champions e Ibrahimovic non è mai sceso in campo dall’inizio, anche se quando è entrato dalla panchina contro la Lazio ha segnato subito il gol del 2-0. Siccome ormai è certo che non giocherà nemmeno sabato contro il Verona, le gare in cui non è stato titolare salgono a dieci., che per dovere societario diffonde sempre notizie ottimistiche,Quante volte, infatti, dopo l’operazione che gli aveva impedito di finire il campionato scorso, abbiamo letto e sentito le frasi: "Sarà pronto per la ripresa del campionato", oppure "Tornerà dopo la sosta per le nazionali"., ma che al tempo stesso suggeriscono un altro interrogativo da rivolgere a Gazidis, Maldini, Massara e a tutti i rappresentanti del fondo Elliott.ed era reduce da una stagione più in panchina che in campo, sia con il Chelsea sia con la nazionale francese? Covid a parte, che come si è visto blocca anche i giovani come Hernadez, Giroud è stato fermo per acciacchi vari, segnando soltanto due gol di cui uno su rigore, contro il Cagliari ultimo in classifica e a quanto pare non partirà titolare nemmeno sabato contro il Verona.Dietro i due grandi stranieri, come terza punta di scorta ci sarebbe, 20 anni, prelevato dal Monaco, ma anche lui arrivato dopo una stagione piena di guai fisici tanto è vero che non è stato nemmeno inserito nella lista Uefa per la Champions. E’ vero che Rebic, Maldini, Leao e persino Calabria hanno segnato gol da centravanti, maGli ultimi diversi kappaò di Maignan ed Hernandez, infatti, sono i classici brutti scherzi della sfortuna, impossibili da immaginare. Le assenze prolungate di due ultratrentenni nello stesso delicatissimo ruolo di attaccante centrale, invece, sono la conseguenza di scelte rischiose. In base al senno di prima e non al più facile senno di poi.