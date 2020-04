Giornate a casa, perché lì si deve restare. Giornate a casa, da riempire con quello che si vuole: allenamenti in camera, libri da leggere, passeggiata sui social, una corsetta su Calciomercato.com, film e serie tv, da sgranocchiare con gli occhi. Come sempre, vi segnaliamo quello che, per la redazione, vale la pena essere vistoDIGITALEFILM:, ore 21.30, su Italia 1 - Tre premi Oscar per questo cult di fantascienza diretto da Steven Spielberg.FILM:, ore 21.30 su Tv8 - La biografia del narcotrafficante colombiano raccontata dalla reporter con la quale ebbe una relazione.FILM:, ore 21.10 su Iris - Gabriele Muccino dirige Will Smith in una pellicola ispirata alla vita di Chris Gardner, un padre rimasto senza lavoro.FILM:, ore 21.15 su La 5 - Commedia cult su una trentenne goffa e single che decide di riprendere in mano la propria vita.FILM:, ore 21.10 su Cine34 - Totò accetta per denaro di farsi processare al posto di un criminale nazista del quale è il sosia.SATELLITEFILM -, ore 21.15 su Sky Cinema Uno - Marco D'Amore racconta la storia di Ciro Di Marzio, uno dei grandi protagonisti della serie tv Gomorra.FILM -, ore 21.15 su Sky Cinema Due - Ritratto del maestro della suspense che, tra lampi di genio e momenti di sconforto, lotta per realizzare il film Psyco.FILM -, ore 21.15 su Sky Cinema Tre - L'avversario di Sylvester Stallone è Ivan Drago, gigantesco pugile sovietico che ha acciso Apollo Creed sul ring.STORYTELLING -, ore 21 su Sky Sport Serie A - La storia dell'attaccante svedese.