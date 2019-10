Zlatan Ibrahimovic di nuovo in Italia? Come scrive la Gazzetta dello Sport, non sarà facile per il Napoli soddisfare le richieste dello svedese: ai Galaxy percepisce 7,2 milioni di dollari a stagione, ma in ballo ci sono anche i diritti d'immagine e contratti di sponsorizzazione che valgono il triplo. E quando si parla di diritti d'immagine, De Laurentiis è sempre molto attento.