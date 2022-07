Zlatan Ibrahimovic non si perde la sfida del Milan a Marsiglia nemmeno dalla Sardegna. In una storia pubblicata su Instagram, lo svedese si è fatto immortalare con il suo maxi-schermo, pronto a seguire la partita dei suoi compagni in relax. Per la cronaca, il Milan ha vinto 2-0 con le reti di Messias e Giroud. Ibra, intanto, dovrà lavorare ancora un po' di tempo per tornare in campo.