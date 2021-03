Sanremo chiama, Ibra risponde. Come raccontato nei giorni scorsi, lo svedese si è preso una serata libera dal Festival per seguire il Milan. Zlatan storce il naso dalla tribuna di San Siro per il pareggio dei rossoneri con l'Udinese, intanto sul palco dell'Ariston continuano ad alternarsi i cantanti. Tra un brano e l'altro Amadeus si collega con Ibrahimovic che mette subito le cose in chiaro: "Ama ti vedo un po' stanco, vai a letto e fai presentare Elodie che è più brava". Re Zlatan, anche a distanza: "Sappiamo tutti che questo è il mio Festival, non tirare troppo la corda che domani mi presento per vedere se è tutto a posto".



L'attaccante del Milan si fa serio per un attimo, ricordando Davide Astori a tre anni dalla sua scomparsa: "Vorrei fare un applauso, non c'è più ma è sempre con noi. Il pareggio con l'Udinese? Partita difficile, ma alla fine è andata bene".