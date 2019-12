Zlatan Ibrahimovic è un nuovo giocatore del Milan. Dopo l'avventura in America torna a vestire la maglia rossonera.



Su di lui c'è stato anche il Napoli, che avrebbe potuto sfruttare sicuramente i buoni rapporti tra lo svedese e Carlo Ancelotti prima e Gattuso poi. Ma alla fine la destinazione è il Milan, anche se spunta un retroscena proprio inerente al Napoli. Jennifer Wegerup, giornalista amica di Ibrahimovic ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Spazio Milan. Questo un estratto inerente lo svedese:



"C'è stata anche l'ipotesi Napoli, Zlatan ha sempre sognato di chiudere la carriera lì. Però per Gattuso sistemare l'attacco non era la priorità".