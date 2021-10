Infinitamente Zlatan. All’Olimpico di Roma, in una partita dove la posta in palio era molto alta, è andata in scena l’ennesima esibizione scintillante di un campione senza età. Che si alimenta nel clima ostile creato dai tifosi avversari. Sommerso di fischi e cori irriguardosi sin dal riscaldamento, Ibrahimovic ha abbattuto la resistenza dei giallorossi con un missile terra aria che ha lasciato di sasso Rui Patricio. A 40 anni riesce ancora a spostare gli equilibri.



NUMERI DA CAPOGIRO- 400 gol in tutti i campionati, 150 in serie A, 11 alla Roma: Ibrahimovic continua a scrivere nuove pagine di una storia bellissima. Fatta di talento, forza fisica e una mentalità vincente contagiosa per i compagni di squadra. Zlatan ha deciso di uscire dal campo al 12’ del secondo tempo, ben consapevole di non averne più. Ma lo ha fatto con il sorriso perché vuole giocare bene oltre che lasciare la propria firma sul tabellino. Quella contro la Roma l’ha vista come una sorta di riscatto dopo le ultime prestazioni deludenti contro Bologna e Porto. Un fenomeno nella notte più importante, Ibrahimovic è ancora il più forte giocate della serie A considerando il livello medio.